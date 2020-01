Andrea se besa con Óscar

Fani no ha sido la única que ha mordido la manzana prohibida y ha caído en su tentación. En el quinto programa del 'reality show', Andrea daba un paso más en su estrecha relación con Óscar besándose durante la última fiesta. El joven se encontraba comentándole que no es de los que duerme con una chica a la ligera, unas palabras que hicieron que ella se lanzase a su boca. "Ha sido porque tú has querido", le decía Andrea al separar sus labios.

Telecinco

"Y tú, ¿no? Es una cosa de dos", le respondía él antes de volver a besarse nuevamente. Los dos se levantaban entonces del sofá en el que se encontraban, dirigiéndose a la habitación para continuar besándose en la intimidad. "Nos hemos dado nuestro mi primer beso. Me he sentido muy a gusto y lo repetiría muchísimas veces más. Me apetecía mucho darle el beso porque la situación era perfecta para hacerlo. En ese momento tenía muchísimas ganas y se lo di", explicaba Andrea

Andrea, sobre el beso: "Esto ha sido porque tú has querido" https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones5 pic.twitter.com/RAbfAnT2BL — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 23, 2020

Después de su gran primer apasionado beso, los dos han querido seguir con la fiesta en la piscina, ahí también ha subido la temperatura, como ella misma reconocía ante las cámaras: "Nos hemos ido dejando llevar más y, bueno, lo que surja surgirá. Estaba el ambiente muy caliente, porque tiene un cuerpo maravilloso. Ha habido un poco de tocamientos, dejémoslo ahí", confesaba la concursante.