A los concursantes de 'La isla de las tentaciones' les ha tocado visitar la hoguera y eso significa ver lo que están haciendo sus respectivas parejas. La noche ha sido muy larga para algunos, en concreto para Christofer, porque ha visto por primera vez las imágenes de la pasión de Fani y Rubén en Villa Montaña.

Nada más empezar la noche, la novia de Christopher aseguraba sentir mucho por su tentación, Rubén: "Es una situación muy complicada, me preocupaba, pero no. No me arrepiento. Me siento rara porque tengo novio, que llevamos siete años y por un lado pienso, ¿qué estás haciendo?, pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía", relataba en el programa anterior.



Fani se sentía mal por hacerle daño a su novio, pero por otro lado se sentía bien, puesto que lo que hace con Rubén le sale de dentro. "Lo que siento por Rubén no lo he sentido nunca", afirmaba la concursante. Llegaba el momento, y Mónica se sentía en la obligación de ponerle las imágenes a Christofer. "Le tengo manía", decía el concursante sobre la tentación de su chica. Finalmente Christofer veía el beso entre los concursantes, y lleno de irá se salía de la hoguera para gritar.

Los compañeros de producción intentaban tranquilizar al concursante, pero su irá pudo más. ¿Qué pasará cuando Fani vea estas imágenes?