Que levante la mano quien haya tenido algún pequeño (por minúsculo que sea) incidente con el coche. Todos, sobre todo siendo noveles, le hemos hecho algún rayón o algún 'bollo' a ese primer automóvil que todos recordamos o, peor aún, al de nuestros padres. Pues algo así le ha pasado a Noemí Salazar: la ex gran hermana VIP ha tenido un percance con su coche cuando iba al dentista, y es que, en un parking, se ha comido una columna y ha rayado una de las llantas... ¡y menudo drama ha liado en su Instagram! Y eso no es lo mejor, sino que su versión ha sido tan rocambolesca que parecía digna de un reality...

"Vengo 'enrritá' con el coche", ha empezado contando, más cabreada que una mona. "Me he rayado todas las llantas. He aparcado en un parking, que yo no sé por qué los hacen tan estrechos, pero yo pensaba que cogía, he ido girando la columna… y he rayado toda la llanta. ¡Estoy 'consumía'! Si ya era una cagona conduciendo, pues ahora que tengo el coche nuevo y voy con cuidado para no rayarlo, pues más aún".

Tal ha sido su ataque de nervios, que hasta piensa volver a dar clases de conducir a pesar de tener el carnet, porque incluso le ha tenido que pedir a un señor que pasaba por allí ¡que le aparcara el coche! "Hace tanto tiempo que no cojo el coche que voy cagada de miedo. ¡Como que le he tenido que decir a un señor que si me hacía el favor de aparcarlo, que yo no era capaz! Bueno, yo es que en la M-30 y en la M-40 no me meto ni loca… porque esa es otra, que no sé qué les pasa a los madrileños que conducen fatal… y yo no es que sea mala: soy prudente", advertía. ¿Será de esas personas que van a 60km/h por el carril izquierdo cuando los demás quieren adelantar...?

Pues tal es su mal rato conduciendo por la capital, que ha tenido que comprarse el coche automático por culpa de los madrileños. ¿Y qué tendrá que ver una cosa con la otra? Pues mucho: "Fíjate cómo será que me he tenido que coger un coche automático del trauma que me han creado de las veces que se me calaba. ¿Pero tú te crees que si a mí se me cala el coche es porque me gusta? Porque claro, si se te cala ¡te empiezan a pitar! Pero muchacho, no me pongas nerviosa, que estoy intentando sacarlo adelante!", decía muy, muy enfadada con el mundo.

"Ya me ponía a maldecir y a cagarme en todo… así que me he tenido que coger un coche automático. Porque cuando a alguien se le cala no hay que pitarle, hay que decirle ‘ay, pobrecito, cariño, no tengas prisa’. ¡No les pongáis nerviosos! ¿Qué os pensáis, que hemos salido de la película ‘A todo gas’?". Desde luego, estos madrileños con complejo de Fernando Alonso...