Hace ya quince años que la conocimos gracias a ‘Operación triunfo’, una época de éxitos musicales, pero también de luchas que en alguna ocasión le hicieron pensar en tirar la toalla. Pero su tesón, su pareja –Miguel Ángel Herrera– y una niña a la que dar ejemplo la animaron a seguir adelante y ahora sonríe ilusionada con su nuevo trabajo discográfico, ‘Luces y sombras’. De esas luces y esas sombras hablamos con esta extremeña que sueña también con repetir maternidad e incluso con montar un negocio de hostelería en su tierra..



Vuelves con el single ‘Gimme de tu amor’, una canción que dedicas a tu padre.

Sí, ya era hora, se lo merecía. Mi padre me inculcó el amor y la pasión por la música. Me acuerdo de levantarme los fines de semana en casa y ponernos los discos que tenía. No sabe inglés, pero disfrutaba de Queen, Dire Straits, Bruce Springsteen…

Ahora será tu mayor fan.

Sí, pero le ganan mi hija y mi pareja, creo (risas).

Ser artista es una profesión muy complicada. ¿Alguna vez has pensado en dejarlo?

Pues, siendo sincera, muchas veces. La industria de la música es competitiva y no tiene memoria. Parece que sólo vale lo actual, es bastante injusta. Es importante que te pille bien a nivel personal para que las bajadas duelan menos. Mi pasión es cantar y estar en un escenario, y ahora sé que quiero luchar a pesar de todas las dificultades. Eso no quita para que a veces sueñe con tener un trabajo más estable.

¿Por ejemplo?

Pues, mira, me encantaría tener un hotel boutique en mi tierra, Extremadura. He sido azafata de vuelo y creo que se me da bien ser anfitriona. Ése es un sueño que tengo, y no lo descarto.

En las malas rachas, ¿en quién te apoyas?

En mi pareja, por supuesto. También tengo un coach que me ayuda a tener perspectiva.

¿Has sufrido machismo en tu trabajo?

Nunca me he encontrado con una presidenta en una discográfica y he tenido que tratar sólo con hombres. Nunca he dejado que me anularan. Si he tenido que pegar puñetazos encima de la mesa, lo he hecho. Hablo a nivel profesional. A nivel personal, sí que he tenido mis más y mis menos con parejas anteriores que he terminado dejando.

¿Eres feminista?

Lucho porque tengamos igualdad. Yo creo en ese feminismo, no en el que piensa que el hombre está por debajo.

Eres muy activa en redes sociales y sueles mostrarte natural.

No me gusta nada fingir. Yo comparto cosas de mi vida y fotos de mi hija, pese a que mucha gente no esté de acuerdo. A mí me gusta contar las cosas en primera persona.

¿Cómo te ha cambiado la maternidad?

Madre mía, muchísimo, 180 grados. Hay un antes y un después en todo. La llegada de Manuela ha supuesto momentos de muchísima alegría, pero también etapas complicadas. Es muy difícil compaginar.

En Instagram escribiste que la maternidad era complicada, que entendías que las parejas se separasen. ¿A ti te ha acercado a Miguel?

Ahora discutimos más (risas). La educación de un hijo y todo lo que conlleva no es fácil. Antes no teníamos tantas cosas de las que opinar ¡y tan vitales! También te digo que esas discusiones nos han reforzado como pareja. Hemos tenido dificultades y las hemos superado. Ése es el amor de verdad.

¿Cuál es vuestro punto fuerte como pareja?

Somos muy positivos, todo nos apasiona y nos encantan los retos.



¿Os habéis planteado volver a ser padres?

Nos encantaría poder tener otro bebé. ¡Ojalá que pase pronto!

¿No te da algo de miedo?

¡Nada! Yo creo que tener niños es una inversión a largo plazo. De primeras te puede parecer muy complicado, pero luego es una gozada ser mayor y estar rodeada de familia. A mí no me gusta la soledad. Yo quiero compartir momentos y contar historias.

¿Cómo te ves en diez años?

Me encantaría irme a vivir al campo y poder disfrutar más de mis padres. Me abruma mucho pensar que se están haciendo mayores.

Y cuando no trabajas, ¿te dedicas tiempo?

Sí, ahora me he comprado una máquina de coser y no paro. Estoy diseñando una colección cápsula de jerseys joya. También estoy aprendiendo a tocar la guitarra.

Un defecto confesable.

No tengo paciencia y saco un pronto…

¡No lo parece!

Uf, sí lo tengo, y lo estoy trabajando. Me sale cuando estoy estresada. Yo lo aviso siempre cuando trabajo con alguien, pero luego es verdad que me desinflo en seguida.

Ha vuelto ‘OT’. Como ex concursante, ¿qué les dirías a los chicos que entran?

Que aprovechen el tirón que proporciona el programa, que se den a conocer y demuestren lo que valen. También les diría que no se hicieran castillos en el aire. La realidad no es tan bonita como la pintan. Entrar en ‘Operación triunfo’ no es sinónimo de éxito, hay que trabajar muchísimo.

