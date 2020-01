Tener el honor de encabezar nuestro ranking semanal de horrores tiene que dar un subidón, pero cuando no es por méritos propios, sino por los de tu retoño, puede que o ya no mole tanto o te vengas arriba presa del orgullo por lo que tu hijo es capaz de conseguir. Eso mismo le ha pasado esta semana a Pink a quien hemos puesto la primera de la lista por un divertido momento protagonizado por su niño. La cantante no está sola, le acompañan en la lista Kaley Cuoco, Alec Baldwin, Neymar y Sarah Jessica Parker.

Pink, saboteada por su hijo

Gtres

La cantante Pink obtiene la queridísima estrella en el paseo de la fama de Hollywood y su hijo, Jameson Hart, durmiéndose por las esquinas... Si es que de verdad... A eso se le llama sabotear a tu madre y robarle todo el protagonismo.

Kaley Couco, con rulos y a lo loco

GTres

Unas salen a la calle con moños y otras, con rulos. La actriz de ‘The Big Bang Theory’, Kaley Cuoco, está ‘taaan’ ocupada que salió de casa con los rulos puestos en la cabeza. ¡Ups!





Sarah Jessica Parker, a la fuga

Getty HMI

La actriz de ‘Sexo en Nueva York’, Sarah Jessica Parker, y su marido, Matthew Broderick, acudieron a la premiere de ‘The inheritance’ a tope de ganas. Bueno, uno más que otra... El pobre Matthew quería posar y Parker sólo quería salir por patas del photocall.

Neymar y su misterioso careta

Gtres

¿Por qué tiene esa cara Neymar? A) Está deshidratado y pidiendo algo de agua en morse. B) Hizo un amago de sacar la lengua y le cazaron con esta cara. C) Ambas respuestas son correctas. ¡La C!

Alec Baldwin, cafeína en vena

Gtres

Una cosa es tomarte un cafetito para despertarte y otra, arrasar con la cafeína. Claro que, con cinco retoños en casa, no nos extraña que Alec Baldwin lleve tantos cancarros de café...