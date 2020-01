Desvelamos el pasado de Rubén, de 'La isla de las tentaciones'

View this post on Instagram

“ Todo lo que se viva en esta vida , tiene que ser productivo. Sea lo que sea , que aporte algo positivo hacia tu persona. Da igual lo que piensen los demás , tú solo sabes por qué haces las cosas y con el fin en que las haces. Mientras no dejes tus principios de lado , siempre seguirás siendo la misma persona. Pequeños detalles marcan las grandes diferencias!!! A disfrutar de algo bonito !!! 😍😍🤗🤗