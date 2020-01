Laura Matamoros ya había contado a sus casi 900.000 seguidores de Instagram que padecía bruxismo. Se trata de una patología que consiste en apretar de forma inconsciente la mandíbula o incluso rechinar los dientes que se da generalmente mientras dormimos. Esto puede acarrear diversos problemas como desgaste en los dientes, dolor muscular o cefalea. La colaboradora aseguraba tener un dolor insoportable hasta el punto de que ha tenido que ponerle remedio urgente.

"El dolor me pasa de la madíbula al cuello", comenzaba explicando la hija de Kiko Matamoros. "He recurrido a la doctora Carla Barber porque ya mi dolor era insoportable. De hecho me lo había recomendado mucha gente, que fuese a verla que de verdad funcionaba. Bueno, pues es muy sencillo. Te infiltran bótox, no voy a negarlo, es muy molesto pero yo con lo quejica que soy me porté genial. Yo no podía seguir con este dolor de cabeza, debe ser por el estrés, debe ser por muchas cosas", añadía. ¿Tendrá algo que ver con su ex?

Aunque es un tratamiento en el que tiene que ser muy constante, Laura Matamoros va a por todas y pondrá el remedio definitivo para eliminar por completo esta patología. Según este tratamiento, en cuestión de cinco días comenzará a sentir grandes cambios. La influencer se encuentra en un momento estable en su vida personal, feliz junto a su hijo Matías y realizando innumerables planes, como se puede ver en sus redes sociales. Esperamos que se recupere pronto y nos vaya contando cómo avanza con el nuevo tratamiento.