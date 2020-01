Los artistas Jessica Biel y Justin Timberlake vuelven a estar juntos y felices. Así de cómplices se mostraron paseando por Nueva York junto a su hijo, Silas, de cuatro años. Vuelven así a aparecer en público desde el supuesto affaire del actor.

Parece que son otra vez una pareja ejemplar, después de que el pasado noviembre el cantante y actor fuera visto cogiendo de la mano a la actriz Alisha Wainwright, su compañera de reparto en la película ‘Palmer’, durante una noche de fiesta en Nueva Orleans.

Agencias

Dicen que Jessica estuvo a punto de separarse pero él pidió perdón en Instagram: "Hace unas semanas sufrí un error de juicio, pero no pasó nada entre mi compañera y yo. Esa noche bebí demasiado y lamento mi comportamiento. Debí haberlo sabido. Éste no es el ejemplo que quiero dar a mi hijo. Quiero pedir disculpas a mi increíble esposa y a mi familia por ponerles en una situación tan embarazosa. Estoy centrado en ser el mejor padre. Y eso no me hizo serlo". Y ella ha decidido perdonarle.

Justin y Jessica llevan casados desde 2012 y es la primera vez que su amor se ha visto cuestionado.

Escondidos...

Este beso que ellos creían que nadie presenciaba es la mejor prueba de que han superado una crisis que amenazaba con poner punto y final a sus ocho años de matrimonio.

Agencias

Mientras paseaban por Nueva York una amiga se acercó a saludar a la actriz. Justin, con su hijo en brazos, espera a distancia.

Agencias

Alisha, ‘la otra’



Alisha Wainwright tiene 30 años y es conocida por sus papeles en series como ‘Cazadores de sombras’ y actualmente participa con Michael B. Jordan en ‘Educar a un superhéroe’.

Conoció a Justin en el rodaje de 'Palmer' y fue precisamente durante ese trabajo cuando una noche que salieron junto al resto del equipo se les vio 'haciendo manitas'...