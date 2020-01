Es uno de esos grandes misterios del mundo ‘rosa’: Lara Álvarez (33) podría volver a estar soltera... o no, y es que, aunque se le atribuye un romance con Andrés Velencoso (41) desde agosto, hace mucho que no se les ve juntos. Ya el pasado diciembre pudisteis ver en QMD! unas fotos de ambos juntos de vacaciones y de la mano... pero viendo los últimos acontecimientos, ya no está tan claro. Lo cierto es que sus carreras los mantienen apartados, y así, mientras ella presentaba en Madrid la nueva campaña de la firma de calzado Carmela, él estaba en los desfiles de la Semana de la Moda de París.

Pero no es sólo el trabajo lo que les aparta: tampoco han pasado juntos las vacaciones navideñas, de las que dieron buena cuenta en sus redes sociales, y por las que supimos que ella las disfrutó en México y Gijón mientras él lo hacía en Brasil y Girona... Pese a todo, Lara capea las dudas sobre su situación explicando que ella siempre tiene 'el corazón bien'. ¿Seguro...?

¿Juntos en 'Supervivientes'?

Para lo que no le faltan palabras es para hablar de 'Supervivientes', reality por el que no puede ocultar su pasión y que Mediaset podría emitir en breve; ella, por lo pronto, se marcha a Honduras en menos de un mes. Y cuando le preguntamos qué le parecería que Velencoso fuera de concursante respondió: !Quién sabe, hay tantas sorpresas por vivir… ¿Qué pasa, que le veis como superviviente?", se limitó a responder. Pues mira, sí. ¡Sería la caña! Sobre todo por el salseo del rollito entre presentadora y concursante...