Fani hace un repaso de su recorrido por el programa de 'La isla de las tentaciones'

La concursante ha querido responder a las críticas recibidas

La concursante de 'La isla de las tentaciones', Fani Carbajo, ha acudido a un encuentro digital, organizado por el programa, para responder a todas las críticas que ha recibido tras emitirse la última gala de este concurso donde se pudo ver la reacción de su pareja, Christofer, tras descubrir que ella le había sido infiel con una de sus tentaciones. "Ya no leo los comentarios en las redes, las críticas las acepto pero la gente es muy dura.Es algo que pasa día a día pero yo lo he hecho en televisión, ¿qué se le va a hacer? La gente se está cebando bastante, creo", ha confesado.

Aunque ha confesado que ahora se encuentra bien, admite que no ha llevado muy bien las críticas. En cuanto a si se arrepiente de algo, Fani ha sido muy clara: "Me arrepiento de haber hecho daño a Christofer", ha reconocido.

Por otro lado, ha querido explicar el motivo por el que expresó que era una persona celosa. "A mí me cuesta mucho confiar en la gente porque siempre me han defraudado mucho, me han hecho mucho daño, siempre he tenido esa coraza. Soy celosa pero no soy una enferma de celos".

Por último, ha querido dejar claro que, pese a que ella fue la que tuvo la iniciativa de acudir al programa, Christofer siempre estuvo de acuerdo con ella y no le obligó. "Fui yo la que propuse ir a ‘La isla de las tentaciones’ y lo tenía muy claro. Se lo comenté a Christofer y aunque me dijo que era una lianta en ningún momento me dijo que no. Yo no le he obligado a nada, entre los dos decidimos ir aunque la iniciativa fue mía", ha recalcado.