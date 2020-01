Andrea no perdona a Fani un comentario que ha hecho en la villa.

A la discusión se sumó Fiama pare defender a Andrea.

A pesar de que las chicas parecían mucho más unidas que los chicos en 'La isla de las tentaciones', parece que no todo es oro lo que reluce. Y es que tras un desafortunado comentario que Fani le ha hecho a Andrea, seguramente sin mala intención, ha desatado la guerra entre las participantes. Y Fiama no ha dudado en posicionarse con 'la princesita' del programa. Veremos cómo continúa su relación en la República Dominicana. Pero, por las palabras que han tenido las tres, parece que la discusión tiene difícil solución. Muy atentos a sus reproches en la villa.

Telecinco

“Has intentado imponerme tus ideas y eres muy diferente a mí. No me gusta que me intenten convencer”, le ha dicho Andrea a Fani. “No he querido imponerte nada. No digas tonterías que no tienen ningún sentido”, respondió Fani. “Tienes que aceptar si yo quiero aceptar o no esa opinión”, le recordó la pareja de Ismael. Y es que no todo quedo ahí y Fiama se unió a la pelea. “Opinas en lo de todo el mundo, pero nadie se puede meter en tus cosas”, recriminó la canaria a Fani.

Telecinco

“Tiene tanto afán de protagonismo que a veces patina. Te encanta llamar la atención en todo momento. Y, a veces, cansas mucho tía”, siguió la novio de Álex. “Eres una mentirosa y falsa”, le dijo Fiama a Fani. “Estoy flipando, colega. Paso de tu culo porque eres una niñata”, contestó la pareja de Christofer. “Venga, ponedme verde”, concluyó Fani.