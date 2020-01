La madre de Álex y Melani se han enfrentado duramente en el plató.

Melani tuvo una relación con la pareja de Fiama hace un tiempo.

'La isla de las tentaciones' nos está dando grandes momento en esta primera edición. Y, como no podía ser de otra manera, 'El debate de las tentaciones' también. En el último programa, Melani, primera soltera expulsada de la isla, ha tenido un duro enfrentamiento con la madre de Álex, actual pareja de Fiama. Cabe destacar que hace un tiempo Melanie y la madre de Álex fueron nuera y suegra, ya que su hijo y la joven participante del reality tuvieron una relación muy tormentosa de unos pocos meses. Atentos al duro enfrentamiento que han tenido en plató.

Telecinco

"Yo estuve con otro chico pero tu hijo tampoco es un santo porque yo estaba en la casa de los tronistas y tu hijo cuando tenía que venir a mi final estaba hablando con otra pretendienta. Le llamé y le dije que no viniera, sabía que iba a irse solo pero vino igualmente", develó Melani en 'El debate de las tentaciones'. "Tiene doble clara porque siempre intenta ir de víctima. Va de pobrecito y de pobrecito no tiene absolutamente nada", aseguró.

Telecinco

No obstante, Ana, la madre de Álex, que se encontraba en el plató para defender el concurso que estaba haciendo su hijo, no se quedó callada y se enfrentó a la ex de Álex. "Tiene dos caras", aseguró la madre de Álex. "La que utiliza normalmente y la que utiliza con personajes como tú. No te mereces otra cosa", matizó, dándolo un enorme zasca a Melani.