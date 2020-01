Andrea se besa con Óscar.

Ismael empieza a disfrutar de la experiencia.

Andrea e Ismael están viviendo su peor momento como pareja. Parece que la joven ya se ha olvidado por completo de él y quiere dar rienda suelta a su pasión con Óscar, soltero por el que siente algo especial en 'La isla de las tentaciones'. Y es que, desde casi el principio del programa, Óscar y Andrea no han parado de tontear en ningún momento. Algo que, como era de esperar, no ha hecho ninguna gracia a Ismael. Eso sí, lejos de venirse abajo, el ex participante de 'First Dates' está disfrutando también más que nunca de la experiencia conociendo a todas las chicas de la villa.

Telecinco

Desde que la pasada semana se basaran apasionadamente, Andrea y Óscar siguen más unidos que nunca. De hecho, la joven ha llegado a confesar que quiere pasar la noche con el andaluz. "Siempre he dicho que me iba a controlar y me iba a esperar a salir, pero con Óscar no he podido. Lo que he probado me ha encantado y quiero nuestra primera noche de sexo”, confesó Andrea.

Telecinco

Algo que desde luego no va a gustar para nada a Ismael, su pareja, que tras ver las imágenes de este tonteo más que evidente parece que tiene las cosas más claras que nunca. "Veo que ya me ha olvidado por completo. Pues yo voy a intenta conocer a las chicas más aún. Voy a estar abierto a que pase cualquier cosas como ella. No me ha tenido ningún respeto”, aseguró Ismael.