Tamara Gorro responde a las preguntas más íntimas hechas por sus seguidores

La bloguera recuerda cómo fue su primer beso

La bloguera, Tamara Gorro, ha decidido responder a través de sus stories de Instagram a diez preguntas realizadas por sus seguidores. Sus fans no se han cortado a la hora de realizarle unas cuantas preguntas indiscretas. Por su parte, Tamara Gorro no ha dudado en contestar a todas ellas. Desde su primer beso hasta el consejo que ha querido seguir de Cristina Pedroche. Tamara Gorro se sincera y responde a todas las dudas que han surgido en sus seguidores para darse a conocer un poco más y mostrar más detalles de cómo es ella y cómo es su día a día.

Instagram

Una de las preguntas que ha querido hacerle uno de sus seguidores ha sido si alguna vez se atrevería a hacer un trío. "¡¡¡Calla, calla!! ¡¡Qué lío!! Por aquí, por allá... Uff me agobio de pensarlo. Tres son multitud jajja", ha respondido la influencer.

Además, ha confesado que desde que tiene a sus pequeños duerme con la bata puesta ya que normalmente debe levantarse durante la noche debido a que se despiertan. En otra de las preguntas, no ha dudado en responder que apoya la gestación subrogada y que volvería a hacerlo sin dudar.

Instagram





Por otra parte, ha reconocido que ha cambiado de opinión respecto a la copa menstrual y la causante no ha sido otra que ¡Cristina Pedroche!. "Siempre me negaba pero Cristina Pedroche me dio y mostró bastantes motivos para utilizarla...Así que estoy esperando la mía", ha reconocido.

Hace poco tiempo, Tamara Gorro celebraba su 33 cumpleaños. Sin embargo, a sus fans les sorprendió que ella prefiera decir 32+1. La bloguera ha reconocido que ni ella sabe el motivo por el cual no le gusta ese número. "Con el tiempo me he vuelto muy rara y esos dos números juntos no puedo ni pronunciarlos. Me transmiten mala vibra", ha asegurado.

Por último, en otras preguntas ha reconocido que antes de estar con su actual pareja, el jugador del Valencia C. F, Ezequiel Garay, ella siempre había sido del Atlético de Madrid. Una afición que le viene de su padre.

Instagram

Además, también se ha divertido recordando cómo fue su primer beso. "¡Un cuadro! Con una piruleta en la boca que la utilizaba de vez en cuando para despegarme y coger aire. Un auténtico desastre", ha recalcado.