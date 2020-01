Adara Molinero responde a la carta de amor de Gianmarco con un mensaje en Twitter

La ganadora de 'GHVIP 7' parece tener claros cuáles son sus sentimientos

La ganadora de 'GHVIP 7', Adara Molinero, se ha manifestado tras darse a conocer la carta que Gianmarco ha querido dedicarle en 'El tiempo del descuento'. Un bonito detalle que el italiano ha tenido con ella para dejarle ver que los sentimientos de él hacia ella no han cambiado en ningún momento y que tiene muchas ganas de que llegue el momento de volver encontrarse. Unas declaraciones a las que Adara no ha dudado en responder a través de sus redes sociales donde dejaba ver que ella se encuentra en la misma situación que el italiano.

Telecinco

Tras tres horas encerrado en el confesionario, Gianmarco explicó algunas de las cosas que le había dicho en la carta."Solo con mirarla a los ojos me pierdo completamente en ella, que su ausencia me lastima, que la quiero mucho, mucho, mucho". Sin embargo, el italiano ha preferido no leerla en voz alta ya que es un mensaje "solo para ella". Según ha confesado él mismo, el interior de la carta es algo "muy personal, solo para ella. Espero que le guste".

La ganadora de 'GHVIP 7', Adara Molinero, ha mostrado estar al tanto de todo lo que está ocurriendo dentro de la casa y no ha dudado en reaccionar a través de sus redes sociales.

Al final salto la valla — ADARA MOLINERO (@adara_oficial) January 23, 2020

"Al final salto la valla", ha escrito la ex concursante. Un mensaje que se ha interpretado como una intención de Adara de querer saltar el muro que hay en la casa de Guadalix de la Sierra para reencontrarse con Gianmarco. De esta forma, parece que Adara Molinero ya tiene claro cuáles son sus sentimientos.