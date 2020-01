Sofía Suescun se enfrenta a Belén Esteban en plató

La colaboradora de 'Mhyv' responde a todos los enfrentamientos que tiene abiertos

La colaboradora de 'Myhv', Sofía Suescun, ha acudido al plató de 'Sábado Deluxe' para hablar sobre los enfrentamientos que mantiene abiertos con varias personas de 'Telecinco' como Rocío Flores o Belén Esteban. La ganadora de 'Gran Hermano' ha querido explicar el motivo por el cual últimamente esta teniendo tantos frentes abiertos y se ha justificado admitiendo que ella solo quiere "dar su opinión" al igual "que hace el resto" refiriéndose a los colaboradores que hay en los diferentes programas de televisión. Sin embargo, parece que este argumento no ha convencido a Belén Esteban.

Telecinco

"No entiendo qué tiene en contra mía ni me interesa", ha aclarado Esteban tras hacer un repaso de las cosas que había dicho Sofía Suescun sobre ella. Sin embargo, la ganadora de 'Supervivientes' ha recalcado que ella solo "se defiende" y que fue Belén Esteban la que comenzó con este conflicto tras decir que si ella disparaba a Rocío Flores, "habría que disparar también a Sofía". Un argumento que, pese que al principio Belén Esteban no lo recordaba, al final ha acabado por reiterar sus palabras.

Telecinco

En cuanto a sus palabras sobre Toño Sanchís, Sofía Suescun ha reconocido que no estaba "lo suficientemente informada" como para hablar de este asunto. Belén Esteban ha indicado que no quería mantener un cara a cara con ella y le ha pedido que controle su chulería. "¿Quién te piensas que eres? Ya está bien con la chulería", le ha recalcado.

Tras mantener algunos enfrentamientos con los colaboradores en plató, Belén Esteban ha expresado su deseo de querer irse durante la entrevista de Sofía Suescun."Me parece fatal la forma que tiene de tratarnos y mentirnos ¿quién se cree?", ha indicado.

Por su parte, Sofía Suescun ha intentado calmar las cosas y ha explicado que esa es simplemente su forma de hablar y que sabe que hay aspectos que debe mejorar. "Tengo 23 años Belén, déjame que aprenda", le ha pedido.

Telecinco

Sin embargo, al final parece que ambas han conseguido enterrar el hacha de guerra y después de que Jorge Javier instase a que se diesen un beso, Belén Esteban y Sofía Suescun se han despedido cordialmente. "Yo no tengo nada personal en contra tuya", le ha confesado Sofía a Belén, a quien parece que no le gusta estar disgustada con la colaboradora.