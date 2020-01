Kiko Matamoros responde a las últimas palabras de Estela Grande

El colaborador indica que fue ella la que empezó hablando de él

El colaborador de 'Sábado Deluxe', Kiko Matamoros, ha visto unas imágenes inéditas donde se puede ver cómo Estela Grande habla sobre él y opina acerca del enfrentamiento que existe entre ambos. Todo ha surgido cuando Joao y Anabel Pantoja han opinado que debe ser "muy duro" que su suegro no le apoye, como bien ha demostrado Kiko Matamoros cuando Estela Grande estuvo concursando en 'GHVIP 7'. Durante la conversación, la mujer de Diego Matamoros ha explicado cómo se ha sentido ante esta situación y cómo ha sido su relación con Kiko Matamoros.

Telecinco

Estela Grande ha confesado que piensa que ella no es la que debe llamarle para hacer las paces. "Yo nunca he dicho nada malo de él. Es más, siempre he hablado con Diego para que pudiesen reconciliarse", ha reconocido. Además, ha confesado que nunca ha mantenido una relación estrecha con Kiko Matamoros y que no han mantenido cenas familiares. "Yo me voy con mi padre y mi madre que voy a estar más tranquila", ha recalcado.

Tras ver estas imágenes, Kiko Matamoros ha explicado que Estela Grande fue "la primera en hablar de él" durante el concurso de 'Gran Hermano'. Además, piensa que ha mantenido un comportamiento indigno.

Telecinco

Kiko Matamoros también ha tenido palabras para el Maestro Joao y Anabel Pantoja. "Que de su vida, aunque es poco interesante", ha recalcado.

Por otra parte, en plató estaba Sofía Suescun, con quien mantiene un conflicto desde hace un tiempo. "De Sofía prefiero no hablar", ha reconocido, y acto seguido se ha ido para no tener que coincidir en plató con ella ni tener que hablar.