La ganadora de OT 2017 rindió homenaje a Pepa Flores

Amaia interpretó la 'Canción de Marisol'

Su look era muy parecido al elegido por Rosalía el pasado año

Este año la gran protagonista de los Goya era Marisol, la gran artista española recibía este 2020 el Goya de Honor a toda una carrera. A pesar de que la intérprete decidió no acudir a recoger su premio fueron sus hijas las que, con mucho orgulloso, se encargaron de esta labor . Celia Flores y María Esteve recogieron en su nombre el Goya de Honor a toda su carrera, uno ha sido uno de los momentos más emotivos de la gala. Aunque no fueron las únicas que tuvieron un detalle especial con Pepa Flores. La cantante Amaia fue la encargada de homenajear a Marisol.

La ganadora de OT 2017 brilló sobre el escenario al interpretar la 'Canción de Marisol'. La ex triunfita, vestida de rojo, tal y como lo hiciera Rosalía el año pasado en su homenaje a Los Chunguitos, emocionó a todos los presentes con su maravillosa actuación.

Disfruta de nuevo de la actuación de @amaiaromero en la entrega del Goya de Honor a Pepa Flores #Goya2020 pic.twitter.com/VeaNW9pz3Q — Premios Goya (@PremiosGoya) January 25, 2020

Fueron muchos los que vieron semejanzas en la actuación de Amaia con la de Rosalía del año pasado, y no sólo en el vestuario sino que también la calidad de la actuación. A pesar de que era difícil superar la actuación la ganadora de OT 2017 supo estar a la altura. Y no nos extraña, pues para Amaia era muy especial esta ocasión. Pero no sólo por tener el honor de cantar en los Premios Goya 2020 sino porque es un gran fan de Marisol. La joven ha contado que siempre ha admirado mucho a la artista, de pequeña se entretenía viendo sus películas, escuchando sus canciones y jugaba a imitarla. Y es que, tal y como ha confesado Amaia, Marisol es la gran culpable de que ella se dedique a la música.

Gtres

Amaia quiso decantarse por el rojo, igual que hiciese el año pasado Rosalía. Aunque ella en lugar de un vestido ha elegido un traje de dos piezas, compuesto por un crop top de manga larga y unos pantalones de campana.

Para el look de alfombra roja, las dos también se decantaron por el negro. Amaia con un vestido de corte asimétrico y sin mangas. Y Rosalía el año pasado lo hacía con vestido corto con botas mosqueteras.