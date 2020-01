Andrea y Óscar dan un paso más en su relación

Ismael parece estar fijándose en una nueva tentación

La concursante de 'La isla de las tentaciones', Andrea, parece que ya no puede controlar la pasión que siente por su tentación, Óscar. En el anterior programa se pudo ver cómo ambos se daban un beso y protagonizaban uno de los momentos más 'hot' de lo que llevamos de edición en la piscina. Un encuentro en el que ella misma ha admitido que hubo "caricias y tocamiento". Sin embargo, parece que no le preocupa lo que pueda llegar su pareja, Ismael, con quien lleva saliendo un año y medio. "Yo no tengo remordimientos", ha explicado sobre el beso que vivió con su tentación.

Telecinco

Después de este momento, parece que ahora Andrea ha querido dar un paso más a su situación. Tanto ella como Óscar no han podido aguantar más y han dado rienda suelta a su pasión. En 'Viva la vida' han mostrado unas imágenes inéditas donde aparecen Andrea y Óscar en la habitación pasando la noche juntos y viviendo un encuentro muy pasional.

"Con Óscar lo veo y no me puedo controlar. ¿Para qué me voy a esperar?", se ha justificado Andrea sobre los besos que se ha dado con su tentación. Por su parte, Óscar ha confesado que él y Andrea llevan unos días donde "se contiene" pero que ya no sabe "cuánto tiempo podrán seguir así".

Telecinco

Después de estas declaraciones, se ha podido ver un avance de cómo ambos pasan la noche juntos en la habitación. Además, también han avanzado las declaraciones de Ismael en la hoguera donde admite sentir "cierto asco".

Por su parte, pese a que Ismael estaba muy unido a Andreína, parece que todo ha cambiado y podría estar fijándose en Andrea, una de las tentaciones con las que parece tener cada vez más conexión. De hecho, en el avance se puede apreciar cómo le pregunta si le gustaría tener una cita con él.

Telecinco

Por lo pronto, habrá que esperar a la gala para conocer más detalles acerca de esta nueva infidelidad y de cómo han reaccionado los implicados.