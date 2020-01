Anabel Pantoja pide a toda su familia que le apoye desde fuera para continuar en el programa

La colaboradora espera que Isabel Pantoja esté mostrando su apoyo

La concursante de 'El tiempo del descuento', Anabel Pantoja, se ha derrumbado en el confesionario debido a su nominación. Queda poco tiempo para conocer cuál será el próximo expulsado de la casa de Guadalix de la Sierra y la colaboradora tiene claro que no quiere ser ella la que deba irse. Anabel Pantoja ha mostrado tener muchas ganas de seguir concursando para "vivir la experiencia al máximo" debido a que durante su paso por el concurso de 'GHVIP 7' no estuvo mucho tiempo y se quedo con ganas de poder vivir el reality durante más días.

"Soy pesimista y sé que tengo todas las papeletas para irme", ha empezado confesando entre lágrimas Anabel Pantoja. Durante estos días, la colaboradora ha confesado que le han venido a la cabeza "muchas personas y vivencias".

Anabel Pantoja ha aclarado que sabe que su familia le apoya pero, aún así, ha querido aprovechar ese momento para pedirles que "por favor" hagan "todo lo posible para quedarse". A la colabora le gustaría poder superar "al menos" la gala del domingo.

Además, ha confesado que ha tenido una gran corazonada. "Me he imaginado a mi tía ahí, ayudándome. Quiero pensar que está toda mi familia, mi gente", ha reconocido. Sin embargo, de momento, Isabel Pantoja no ha aparecido en ningún plató de televisión hablando de Anabel Pantoja.

No es la primera vez durante este reality que Anabel Pantoja ha pedido el apoyo de su familia. Durante una entrevista con Kiko Hernández, ya confesó que esperaba que algunos de sus primos estuviesen defendiéndola en plató.