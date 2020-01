Mila Ximénez vuelve a la casa de Guadalix de la Sierra.

Mila ha tenido un duro enfrentamiento con Hugo Castejón.

Mila Ximénez ha ido a visitar la casa para esconder la bola que daba la inmunidad a uno de ellos. No obstante, la gala ha dado para mucho y la colaboradora de'Sálvame' ha podido reunirse y hablar con sus antiguos compañeros de concurso. Algo que, como era de esperar, no ha sido del todo amigable. Y es que Mila Ximénez ha tenido un duro enfrentamiento con Hugo Castejón, su enemigo número uno en 'GH VIP 7'. Además, Ximénez ha podido ser testigo de la salida de Hugo del concurso como segundo expulsado del reality.

"Ya toca irse, pues mejor cuanto antes. Tampoco hace falta mucho más que decir. He felicitado a Anabel y espero que le vaya muy bien en el concurso. Asumo la decisión de la audiencia. No me arrepiento de haber entrado en la casa de nuevo", dijo Hugo Castejón. "No tengo nada que solucionar con él. ¡A la puta calle!", le dijo Mila al despedirse del ex de Miriam Saavedra.

"Me alegro mucho por Anabel, pero también por la casa porque él solo se dedica a quemar uno a uno a todos los concursantes. Ahora podrán tener un mejor concurso porque él se lo comía todo y no hacía otra cosa que machacarlos a todos. Ya era hora de que lo pusieran en su sitio de una vez", fueron las últimas palabras que Ximénez le dijo al ex de Marta Sánchez.