Anabel es sancionada en 'El tiempo del descuento'.

La sobrina de Isabel Pantoja se salva de la expulsión frente a Hugo Castejón.

La colaboradora de 'Sálvame' está viviendo un sueño en la casa de Guadalix de la Sierra. Y es que, tras ser la primera expulsada de 'GH VIP 7', la sobrina de Isabel Pantoja se ha salvado de la expulsión frente a Hugo Castejón. Eso sí, no todo han sido alegrías para Anabel en la tercera gala de 'El tiempo del descuento'. La ex superviviente ha sido pillada cometiendo una grave infracción. Anabel metió comida del exterior al concurso, algo que está totalmente prohibido. Y, como era de esperar, su acción tuvo un sanción que no le hizo ninguna gracia.

Telecinco

"Anabel ha introducido comida de manera clandestina, escondida en su maleta y en sus botas. ¡A quién se le ocurre teniendo tantas cámaras encima! Ante estos hechos nos vemos abocados a sancionarla", desveló Jorge Javier Vázquez nada más empezar la gala. "Me metí una tableta en las botas, la traje de mi casa. Y más cosas que tengo. Solo puedo pedir perdón a la organización y a la audiencia. Fue un acto de supervivencia porque no sabía si íbamos a tener para comer", reconoció la prima de Kiko Rivera.

Telecinco

Debido a su incumplimiento, Anabel tendrá que ir disfrazada de chorizo varias horas al día durante toda una semana. "Tengo que asumir el error que he hecho. Es el peor disfraz y me sienta fatal. No me hace justicia", aseguró con humor la colaboradora de televisión. Seguro que esto nos va a dar grandes momentazos durante la semana.