Nuria y Pol protagonizan el primer edredoning en 'El tiempo del descuento ' tras calentarse en la última fiesta.

Tras la última gala, Nuria ha sido expulsada así que no podrán repetirlo.



La cosa se les fue de las manos... La misma Nuria se lo confesaba al día siguiente a su amiga Estela: “Ayer se me fue la olla”. Una 'ida de olla' que terminó con Pol y Nuria protagonizando el primer edredoning de 'El tiempo del descuento'. Tras la última fiesta en la casa de Guadalix, durante la que los dos se provocaron mutuamente con bailecitos y perreos de lo más calientes, la recién estrenada parejita terminó la noche juntos bajo las sábanas. Eso sí, el affaire no se va a repetir más porque Nuria ya ha sido expulsada.

Que a Pol le gustaba la amiga de Omar Montes estaba más que claro. El chiquillo no paraba de insinuarse y tirarle directas, porque indirectas no eran, a una Nuria que al principio se hacía la indiferente. La propia Nuria le contaba a Estela cómo el ex del Maestro Joao la buscaba una y otra vez. Y tanto fue el cántaro a la fuente que terminó por romperse...

Después de tonteos varios entre los dos en el baño, en el pasillo, en el sofá... la cosa terminó por cuajar y vaya si cuajó. Si el ambiente entre ambos estaba ya calentito cuando empezó la última fiesta en 'El tiempo del descuento' , unas copas después la cosa ardía. Nuria y Pol se dejaron llevar por la música y terminaron perreando a lo bestia ligeritos de ropa, cero sutilezas.

Y como no podía ser de otro modo después del calentón de la fiesta, Nuria y Pol acabaron juntos bajo las sábanas que no paraban de moverse a un ritmillo pelín sospechoso... venga va, de pelín nada. Cómo sería la cosa que El Cejas no podía quitarles ojo y contemplaba alucinado la escenita. Y es que recordemos que el youtuber confesó que se había liado con Nuria.

¿Creéis que está surgiendo algo entre Pol y Nuria?



🔄 Algo hay

❤️ Bah #TdelDescuentoGala3 pic.twitter.com/k7kvXiL24H — El tiempo del descuento (@tdeldescuento) January 27, 2020

La amiguita de Omar Montes desafiaba a Pol llamándolo “cagón” y claro el muchacho tuvo que demostrar que de eso nada. El resultado: una cosa llevó a la otra y Nuria terminó saliendo a respirar y mordiendo su antifaz de peluche con los dientes... Al día siguiente, en la cocina, le reconocía a Estela que se le había ido la olla.