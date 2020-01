Isabel Pantoja viajaba la semana pasada por compromisos profesionales y esto le pilló por sorpresa a su hija, que desconocía este viaje. Isa P aseguraba en 'El programa de Ana Rosa' que no sabía de que su madre se encontraba en la capital, dónde vive ella. La hija de la cantante decía en el programa dónde colabora que, aprovechando la estancia de su madre en Madrid, la llamaría para verse, ¿pasó así?

Gtres

"Esto es normal entre mi madre y nosotros. Ha estado muchas veces aquí y no nos avisa. No es de ahora, es de siempre. Es nuestra relación y es normal", reconocía públicamente. Pero lo que sorprendía a la colaboradora es que, la artista sí que se ha visto con Omar Montes, ex novio de Isa P. Al parecer, fue el artista madrileño quien se trasladó hasta la grabación en la que se encontraba la cantante. "Me parece muy bien", apuntaba la propia Isa P sin darle más importancia.

Según Isa, ella no tiene ningún problema con su madre, que tienen buena relación, pero en la intimidad. Tanto es así que ha anunciado que esta semana se trasladará hasta Cantora con su hijo Albertito: "Yo no quiero está haciendo publico cada vez que hablo o veo a mi madre".

"¿Por qué tengo que venir siempre a decir: pues sí, ayer hablé con mi madre", preguntaba algo molesta la hija de la artista. "Eso pertenece a mi madre y a mí. Además, ella me ha dicho en diferentes ocasiones que cuando hablemos nunca diga el contenido", confesaba.