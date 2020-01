Violeta está muy cansada de recibir comentarios ofensivos que hablan sobre su físico y, ha querido zanjar esta tema polémico de su "nueva imagen". La extronista de 'MyHyV' ha decidido leer en público todos los comentarios negativos que recibe a diario en redes sociales, contestando uno a uno sin filtros.

"Hay un porcentaje de personas que me dices cosas horribles casi todos los días", explicaba Violeta. La valenciana se ha cansado de escuchar siempre lo mismo: desde 'polioperada' hasta los que siguen criticando su noche de amor con Fabio en 'Supervivientes', Violeta no puede más y ha respondido a todos aquellos que aseguran que parece otra persona. "Esta es mi cara de preocupación. Con el tiempo he aprendido a que no me afecte".

La extronista no está nada preocupada, incluso ha confesado "asustarse" cuando no recibe ningún mensaje negativo. "La gente de la tele me ha dicho que hable de una mal es bueno", contaba la valenciana. No solo recibe críticas sobre si está operada o no, los haters también la atacan por su relación con Fabio. "La gente no desconecta y dice sosas como: ay, a ver cuánto duras y le haces lo mismo que le hiciste a Julen".

Violeta ha confesado que está muy feliz tanto con su físico como con su relación y queda claro que, ella con su cuerpo y dinero hace lo que le apetece. ¿Realmente piensa de esa manera o por dentro le molesta?