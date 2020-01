Estela y Kiko están muy unidos, digamos que su relación ha vuelto a ser tan íntima como la que consiguieron tener en 'GH VIP 7', y ahora están más cerca que nunca. Ambos concursantes están fingiendo ser padres de una criatura y claro, pasan las 24 horas cambiando pañales, consolando, dando de comer al muñeco y jugando. Y entre juego y juego, pues los concursantes bromean a su estilo.

Telecinco

"Vamos a estar de buen rollo aunque sea hacerlo tú por mí y yo por ti y poder estar aquí tranquilos", le proponía la concursante durante la prueba semanal. "Pero, ¿me darás tu número de teléfono?", bromeaba él. "Bueno, no te iba a escribir, es solo por si alguna vez te quedas sin llaves tendrás mi casa como amigo". "Para que veas hasta qué punto te consideraba mi amiga", le decía Kiko intentando reconducir su relación.

Más tarde, Kiko, como hemos visto durante 'Más tiempo de descuento', volvió con las preguntas incómodas. "¿Volverías a entrar?”, refiriéndose al concurso y Estela no tardó en reaccionar. "Sí, otra vez al barro". Aunque se lanzan este tipo de indirectas, los dos tienen la cabeza fuera y piensan en sus parejas, en concreto Kiko. El concursante le confesaba a Anabel que tenía un mal presentimiento. "Tengo miedo por Sofía, por algo, no sé… pero no porque yo haya hecho algo, es de fuera, me ha entrado algo de desconfianza de Sofía", confesaba.