View this post on Instagram

No puedo estar más natural en esta foto, y es como quiero mostrarme, al menos en este momento. Así es como me siento, como cuando Rose montó al Titanic sin saber lo que le esperaba, pero yo sí sé lo que me espera, y no puedo estar mas feliz y con ganas de compartirlo con todos vosotros. Me dan miedo los cambios, soy un cagao muchas veces, aunque quiera ir de dura y mierdas de esas, supongo que son barreras que uno mismo se pone al tener inseguridades, o haberlo pasado mal en anteriores ocasiones. Mil gracias a los que me seguís, y los que me hacéis ver que me queréis o me tenéis algo de aprecio. No sabéis lo mucho que lo valoro. Me despido con esta foto, hasta dentro de unas poquitas semanas, hasta que pueda contaros cositas, os quiere vuestra Oti 💖