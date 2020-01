Rehacer tu vida cuando rompes con una pareja es algo completamente vital, ya sea de la mano de tus amigos, del trabajo o de un nuevo novio, pero lo importante es mantenerse con la mente ocupada. Nuestros famosos no son extraños al desamor, y ya sabemos que cada uno lo lleva como puede, pero en el caso de Lidia Torrent y Matías Roure es de campeonato a pesar de haber roto hace más de medio año, ¡ambos continúan viéndose las caras en su trabajo en 'First Dates'! Esto ha hecho que se lleven más o menos bien y puedan medir su nivel de profesionalidad sin tirarse los trastos a la cabeza, pero duro tiene que ser un rato...

Imagen cedida por la productora

Sin embargo, los dos están ya pasando página para que esa ruptura no les afecte más de lo necesario: Matías se ha centrado en su trabajo en la tele y en la moda (estos días le hemos podido ver desfilando para la diseñadora María Lafuente) mientras que Lidia sale, desde el verano pasado, con Jaime Astrain, que le ha devuelto la sonrisa en el corazón.

En aquel desfile, Matías por su parte, aseguraba estar libre: "Empiezo el 2020 soltero pero muy feliz, porque estoy acompañado de Matías (es decir, él mismo), que es una compañía grandiosa, así que no puedo pedir más a la vida", dijo, antes de opinar de la nueva relación de Lidia: "Me parece genial. Si ya no estamos juntos, lo normal es que cada uno rehaga su vida, es parte del show. A mí me parece perfecto que esté bien, me pone feliz y todo, pero bueno, cada uno tiene que rehacer su vida y ya está, es lo que toca".

Gtres

¿Y él? "Es tiempo de sentir, así estoy viviendo, con ganas de sentir. Yo estoy abierto a disfrutar, estoy haciendo mucho surf que me encanta y estoy disfrutando muchísimo de la vida". Pues eso, a pasarlo bien ¡que la vida son dos días!