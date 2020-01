Dicen que los hijos de los famosos nacen con estrella sólo por ser hijos de quienes son o, al menos, que lo tienen todo más fácil en la vida. Pero cuando se trata de suerte y azar, queridas amigas, no hay nada que hacer: hay quien sí que tiene estrella y quien está más bien estrellado independientemente de ser famoso o no. Isa Pantoja, por ejemplo, ha demostrado que ella en el amor no ha tenido muy buena suerte hasta que ha conocido a Asraf, y parece que con él le va bien ¡hasta en las apuestas!

Asraf Beno Instagram

Porque sí, este mismo lunes la pareja compartía en sus redes sociales su visita a un conocido bingo madrileño, y al que casi han desplumado porque, tras jugar varios cartones, ¡se han llevado 500 eurazos! No sabemos si ese bote habrán tenido que repartirlo, porque iban con más gente, pero aún así ya les da para una buena juerga esa noche, aunque no tenemos constancia de que quemaran la noche con lo ganado en el bingo. ¡Menuda suerte! ¡Quién los pillara!

Un año de amor entre vinos

La parejita no para de celebrar cosas: hace tan sólo unos días, nos sorprendían con un viaje íntimo a los baños Aire de Sevilla por su primer aniversario, donde existe un tratamiento a base de vinos de Ribera del Duero en los que te puedes bañar (y, por lo visto, tiene muchísimas propiedades buenas). Días después, celebraban el cumpleaños de Asraf, que ya se ha plantado en los 24, y ahora este bingo no hace sino redondear la semana. ¡Qué trajín!