Fani se cabrea con Rubén.

La novia de Christofer aseguró que no está siendo nada fácil esta situación para ella.

Sin duda, los concursantes de 'La isla de las tentaciones' tienen las emociones a flor de piel. Desde que Fani decidiera dejase llevar por la pasión que le provoca Rubén, todo para ella ha sido una auténtica montaña rusa. Y es que, aunque la todavía pareja de Christofer sigue pensando en su chico, ya no esconde sus auténticos sentimientos por el ex futbolista. Eso sí, parece que no es oro todo lo que reluce. Y Fani ha tenido un duro enfrentamiento con el soltero por no apoyarla en un momento clave del reality. Atentos a las palabras que se ha dedicado la pareja.

“El único apoyo que necesité ayer fue el tuyo y me dejaste sola”, recriminó Fani a Rubén. “Estoy de bajón porque eres un apoyo importante para mí en la casa”, explicó el ex futbolista sobre su actuación. “Solo un apoyo”, reafirmó Fani. “Bueno, y me gustas. A mí nadie me ha preguntado cómo me siento. Estoy de bajón porque me apetece estar contigo y no se puede”, explicó Rubén.

“Tengo que comprender mi situación y la tuya. Tengo que ir detrás de ti”, le reprochó Fani. “Para mí, tonterías las justas, Fani”, concluyó Rubén. Eso sí, tras ese breve enfrentamiento, la parejita se reconcilió inmediatamente. “Me encanta. No lo puedo evitar. Es algo superior a mis fuerzas. Tengo sentimientos muy fuertes por él y no los puedo controlar”, confesó la novia de Christofer.