Fiama y Álex se vuelven a ver las caras en la hoguera de confrontación.

Fiama siente algo especial por Joy.

La experiencia de 'La isla de las tentaciones' está poniendo a prueba a todas las parejas participantes. Y es que, a pesar de ser una de las parejas más sólidas del programa, la relación de Álex y Fiama se está viendo afectada por la relación que la canaria mantiene con Joy dentro de la villa.

Álex no entendía muy bien la actitud que su futura esposa estaba tomando en el reality. Por ello, gracias a la generosidad de sus compañeros, ha podido verse la cara de nuevo con Fiama, su chica. El reencuentro ha estado cargado de emotividad, pero también ha habido algún que otro reproche.

“Vi vídeos donde te veía con un chico y decía que puede que me vaya con mi chico, que me vaya sola, que me vaya con ese chico…”, explicó Álex sobre la actitud que Fiama. No obstante, Fiama fue muy clara con su pareja. “Ha sido una pataleta más, como las de casa”, aseguró. “Tengo mucha afinidad con este chico, más que contigo, pero te prefiero mil veces a ti”, añadió la ex tronista.

"Veo que me ama con locura, no lo ha dudado ni un momento", confesó Álex. “Me he dado cuenta que todo eso que yo creía que era perfecto no lo es tanto, o no es lo que yo quiero", señaló Fiama. “No voy a reprimirme de nada. Lo siento si le hace daño. Pero quiero seguir conociendo a Joy", concluyó.