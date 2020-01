Andrea cae en la tentación con Óscar.

Andrea se olvida por completo de Ismael.

Andrea parece que ya ha olvidado por completo a Ismael. Y es que su relación con Óscar, el soltero que más le gusta, va viento en popa. Tras besarse apasionadamente la semana pasada con él, Andrea no se ha podido resistir a los encantos del andaluz y ha pasado la noche con él en su habitación de la villa. Durante la hoguera semanal, Ismael ha podido contemplar las imágenes de esta tórrida noche y ha optado por no terminar de ver las instantáneas. Tendremos que esperar a la decisión final que toma la pareja, pero lo cierto es que su relación no está en su mejor momento.

Cuatro

"Quiero besarle. Me pasaría el día con él", confesó la novia de Ismael. "Mi intención es dormir, yo tengo sueño, pero vienes aquí y me quitas el sueño", le dijo Andrea al andaluz. Y es que no sabemos muy bien lo que pasó, pero las sábanas no paraban de moverse continuamente. "Yo soy una princesa pero en la cama me quito la corona y me vuelvo loca", confesó Andrea, antes de acostarse en la cama con Óscar.

Cuatro

"Él ha dormido mejor que yo, ha roncado y todo. Pero con lo que me gusta, le perdono cualquier cosa. Si es que me vuelve loca", contó la ex participante de 'First Dates', tras pasar la noche con su soltero favorito. "Le miro y no se explicar lo que siento por él. Pero quiero estar con él todo el rato", aseguró.