Ismael se besa apasionadamente con Andrea.

Andrea le gusta mucho el culturista desde que empezó el reality.

Tras ver las imágenes de su chica besándose con Óscar, Ismael ha cambiado por completo de actitud dentro de la villa de 'La isla de las tentaciones'. Y es que el joven participante de 'First Dates' está disfrutando como nunca de esta experiencia. De hecho, tiene una nueva ilusión en el reality. A Mimi y Andreina se le ha unido Andrea, la rubia de la villa que siempre ha mostrado especial interés por Ismael. El joven ha perdido por completo la vergüenza y se ha besado con la soltera apasionadamente en el salón. Pero, no todo quedó ahí. La pareja tuvo una romántica cita donde pudieron tener más intimidad.

Cuatro

"Todo el mundo me dice que lo que estás haciendo es jugar. Yo me ilusiono con una mosca y no quiero que me pase eso", confesó ella."Yo no estoy jugando con nadie y menos sabiendo que puedo hacer daño a una persona. Estate tranquila, déjate llevar y no pienses tanto", dejó claro la pareja de Andrea.

Cuatro

"Lo que más me gusta de ti son tus ojos. Tienes unos ojos preciosos y tienes una manera de mirarme especial. Pero hasta ahora no te había fijado en mí", afirmó Andrea, en la cita en la playa. "Me pareces una chica muy interesante, pero no habíamos tenido la oportunidad de conocernos. Eres muy divertida y estoy muy a gusto contigo. Eso es lo más importante", concluyó el culturista.