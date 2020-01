Ya está hecho: Miley Cyrus y Liam Hemsworth han firmado el divorcio. Ya no hay vuelta atrás y ambos están decididos a pasar página de una vez. Y es que después de que la que fuera una de las parejas más atractivas de Hollywood alcanzaran un acuerdo para que su divorcio se firmara, por fin, han puesto punto y final a una historia de amor que comenzó hace más de una década.



Según informó el portal de noticias 'TMZ', la ex pareja aparcó todas sus diferencias por el bien común para conseguir el ansiado divorcio y seguir cada uno por su lado. Sus respectivos abogados ya presentaron ante el juez los papeles necesarios para obtenerlo, y aunque se esperaba que no se formalizara hasta marzo, todo ha sido más rápido de lo que se esperaba y finalmente, a finales de enero ya está todo hecho.

Getty

El acuerdo prenupcial que ambos actores firmaron antes de casarse ha facilitado muchos las cosas y la división de sus propiedades ha sido más sencilla de lo esperado, sobre todo, porque no hay hijos de por medio. Todo apunta a que ella se quedará con todos los animales que la ex pareja compartía. Miley Cyrus ha comenzado una relación con Cody Simpson y ya no esconden su amor. La pareja celebró la noche de Halloween y ahí fue cuando quisieron compartir una serie de fotografías en su cuenta de Instagram donde mostraron lo bien que se lo pasaron. Por su parte, Liam podría haber encontrado de nuevo el amor de la mano de Gabriella Brooks a quien ya conocen sus padres.