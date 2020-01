Un aborto nunca es un tema cómodo del que hablar, y mucho menos cuando el motivo del mismo se escapa de tus manos. El dolor de un aborto natural cuando un bebé es deseado sólo lo entiende la mujer que lo ha sufrido, pero un aborto provocado con un bebé que quieres tener, es aún más duro, si cabe, y quien puede hablar desde la experiencia es ni más ni menos que Yoli Claramonte. La ex gran hermana, más conocida como 'love yoli' por sus redes sociales, ha abierto la caja de Pandora sobre un tema que tenía bajo llave... pero que ahora ha necesitado sacar a la luz.

A través de su canal de MTMad la hemos visto sufrir al hablar de un segundo embarazo que tuvo en 2017, pero que no llegó a buen término... y ahora ha explicado el motivo de por qué tuvo que acudir a abortar: "Os juro que hablar de este tema no es algo que entrara en mis planes. Todo lo contrario. He intentado borrarlo de mi cabeza, porque me duele tanto el pensarlo… no estoy nada orgullosa de este tema", empezaba diciendo.

"A mí me detectaron meningitis y me hicieron la prueba de embarazo, pero no me dijeron que estuviera embarazada. Después de hacerme las ecos y demás pruebas, me dijeron que el bebé podía salir mal y con malformaciones… y bueno, por eso decidimos no tirar hacia adelante. Fue algo que hablamos y decidimos entre Jonathan y yo", contaba completamente rota.

"De no haber sido por eso, el bebé habría salido adelante, por supuesto, porque para mí un bebé es lo más bonito que te puede dar la vida, y os puedo asegurar que si hubiera nacido, lo hubiéramos querido como a nadie. Jonathan es el mejor padre que Valeria puede tener, a pesar de nuestras diferencias, pero si no hubiera sido por prescripción médica, no hubiéramos abortado, evidentemente. A mí me hubiera hecho mucha ilusión darle un hermanito a Valeria. De hecho, es algo que anhelo, y a mí me encantaría dárselo en un futuro. Os puedo asegurar que es el punto más bajo de toda mi vida, y ojalá nunca se vuelva a repetir. No deseo a nadie que pase por lo que yo pasé", recordaba con dolor.

Jonathan no estuvo a la altura

Si hay algo que le dolió a Yoli en aquel mal trago, fue verse sola cuando tuvo que acudir a la clínica a abortar, y eso se lo echó en cara a Jonathan, que no pudo más que pedir perdón: "Para mí, recordar esto es recordar el infierno. Estar en la clínica sola, sin apoyo, sin contárselo a nadie… salí de la clínica sola y reventada. Sólo lo sabe mi madre. Para mí es como si no te importara nada…", dijo ella entre lágrimas.

"No es que no me importara nada, Yoli, pero también entiéndeme a mí. De verdad que lo siento en el corazón, porque no te apoyé… pero yo curraba. No me eches a mí sólo esta culpa. ¿Cuántas parejas no habrá que les haya pasado lo mismo, no poder estar porque curran? Me siento mal por no haber estado a tu lado en ese momento, porque yo no voy a vivir esa situación, pero sé que para vosotras, como mujeres y como madres, es muy heavy todo esto… y te pido perdón por si te sentiste sola, porque es lo último que yo querría", respondió Jonathan muy afligido.