La Isla de las Tentaciones se ha vuelto una completa revolución entre los jóvenes (y no tan jóvenes).

Después de alabar la belleza real, la presentadora ha compartido una fotografía en ropa interior que ha revolucionado a sus seguidores.

'La Isla de las Tentaciones' está dando mucho de qué hablar. Desde los que han unido fuerzas a favor de Christofer, los que ya van por calles a grito de 'Estefaníaaaa', los 'haters' de Gonzalo, los que quieren achuchar a Álex, los que están con el 'team' de las chicas... Las opiniones son diversas, desde luego, para gustos, los colores, y más con esto de las redes sociales. No le puedes gustar a todo el mundo, eso está clarísimo, y por eso el 'reality' se ha convertido en uno de los más comentados hasta en los programas de televisión, como es el caso de 'Sálvame'. En el programa de Telecinco están hablando mucho de lo que ha pasado en la isla, hasta la propia Paz Padilla aseguraba verlo solo por la de chicos guapos que hay allí, sin embargo, se puso a darle vueltas y acabó dando un discurso completamente diferente.

Aunque no cabe duda de que los chicos y chicas del programa están de muy buen ver, la presentadora quiso lanzar un mensaje a todos los jóvenes para que no se obsesionen con sus físicos: "Este tipo de perfiles no existen, todas están super operadas y ellos ciclados... no puedes estar así de manera sana aunque cada uno hace lo que quiera. Ese no es el ideal de mujer guapa y buena ni de hombre guapo y bueno. Los que se ciclan tiene problemas luego...".

"Los que aparecen en La Isla de las Tentaciones... ese no es el ideal, eso no es lo normal", zanjaba. Un comentario tras el cual se ha lanzado a publicar una fotografía suya en ropa interior.