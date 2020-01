Mila Ximénez se ha convertido en la protagonista de la 'Mercedes-Benz Fashion Week Madrid'. La colaboradora de ‘Sálvame’ se ha subido a la pasarela para presentar la nueva colección de su amiga, Ágatha Ruiz de la Prada. Con este gesto, la diseñadora quiere rendir homenaje a la ex concursante de ‘GH VIP 7’, quien ha lucido en numerosas ocasiones piezas suyas en televisión, con el impulso que eso supone para la empresa de alta costura.

"Tengo un proyecto profesional importantísimo, que se va a ver a final de mes, en el que va a colaborar conmigo Alejandra Rubio”, contaba la colaboradora de ‘Sálvame’ en el programa. "Vamos a coincidir. Es un proyecto mío y me he encontrado con que ella va a colaborar en él", continuó explicando. Y así ha sido, pero aquí no queda la cosa. Omar Suárez, reportero de 'Sálvame' entraba en el backstage y felicitaba a la colaboradora, que se encontraba muy nerviosa e ilusionada. En ese momento de directo, se metía en el plano Ágatha y desvelaba una gran sorpresa.

"La colección se llama 'Mila'", contaba la diseñadora y añadía que Mila le había ayudado a diseñar esta última colección, por lo que es también suya. Mila se ha convertido en diseñadora y su amiga estaba muy orgullosa de ella. "Ha sido una de las colecciones más importantes y, probablemente de las cosas más difíciles he hecho", confesaba Ágatha.