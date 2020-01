Estela Grande y Kiko Jiménez comenzaron el concurso bastante distantes por todos los problemas que se encontraron al salir de la casa de 'GH VIP7'. Ahora, los concursantes están acercando posturas. "Antes me cohibía más, ahora no tanto", ha confesado la mujer de Diego Matamoros. "No es porque no quiera o no me apetezca, las cosas se sacan de contexto y no hay necesidad. Antes las cosas fluían y ahora a veces pienso en cómo sientan las cosas o cómo se trasmiten", le ha explicado Kiko. "Aunque te apetezca", le ha susurrado ella.

Telecinco

"Yo contigo no quiero discutir", decía Estela y también confesaba sin ningún pudor que con cualquiera de la casa le daría igual tener un enfrentamiento, pero parece ser que con Kiko le duele. "Yo discuto con Pol y sé que puedo llegar hasta cierto punto, pero contigo pierdo los papeles, pierdo el control de la situación por que me duele y me frustra tanto...", explicaba claramente la concursante. "Yo te tengo mucho cariño", le decía Kiko.

Telecinco

"Por lo que yo he observado yo tengo menos pudor a acercarme a ti", ha insistido la concursante. "¿Tú crees que yo tengo pudor?", le ha preguntado él acercándose un poco más a su compañera. En imágenes inéditas emitidas en 'MyHyV', se veía a Kiko decir: "Yo no puedo vivir con esta tensión, está todo el rato llamando la atención para ver si le echo cuentas", cuando le ha escuchado a la mujer de Matamoros no le ha gustado ese comentario.