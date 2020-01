Joao habla de la cantante Aitana Ocaña un tanto molesto

La radio ha llegado a la casa de 'El tiempo del descuento' y los concursantes se pasan horas contando sus vivencias y sus mayores secretos para la audiencia. El maestro Joao y Anabel Pantoja se han adueñado varias horas de los micros y han hablado de todo un poco. Entre esos temas, los amigos han hablado de algunos de los artistas que lo están "petando" en España.

Telecinco

El maestro confesaba ante los micrófonos que se lleva súper bien con Omar Montes, ex gran hermano, ex superviviente y ex de Isa P. "Soy amigo de su madre desde hace más de 20 años. Cuando él empezó a salir yo no sabía quién era, pero me encantó por su personalidad, su estilo y cómo canta", contaba el vidente añadiendo que, Omar le llama 'tito' cariñosamente.

La sobrina de Isabel Pantoja también ha opinado sobre el famoso cantante y ex de su prima. "Lo conocí en el cumpleaños de mi tía Isabel Pantoja y lo vi como un chiquillo más. No se lo tenía nada creído". No solo han hablado de Omar, también han opinado sobre la carrera de otros artistas españoles, como Aitana Ocaña. El maestro enseguida, entre risas, ha querido mandarle un mensaje de broma: "Haberme quitado ese pedazo de novio tan guapísimo que tiene". Es algo que no es capaz de perdonarle.

Por otro lado, sin que quedase en el olvido, Anabel hablaba sobre un gran ídolo suyo, Manuel Carrasco. "Desde que salió soy superfan, todas las canciones que ha escrito parece que las he vivido con cada una de mis exparejas y con cada una de mis situaciones sentimentales", contaba la concursante.