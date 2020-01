Los chicos de la casa están a tope con la prueba semanal que trata de habla por la radio. Anabel y Kiko compartían micros y esta le preguntaba a su compañero si se arrepentía de algo. A Kiko le preocupa bastante cómo puede verse fuera ciertos acercamientos, refiriéndose a Estela y que a veces puede malinterpretarse. Ese confesión sentaba fatal a la mujer de Diego Matamoros. "Yo puedo defender lomío y lo haré siempre, pero nunca te voy a hacer de menos", le explicaba.

Telecinco

"En nuestra relación, como comprenderás no podemos tener ese acercamiento", decía el concursante. Y es que Estela estaba bastante ofendida con las confesiones de Kiko. ¿Se trata de celos hacía Sofía? Para Kiko, su amistad con Estela es muy importante. Pero el concursante se venía abajo pensando en lo que puede estar pensando su novia, Sofía Suescun. "Tengo un nudo en el estómago. Me da miedo perderla porque estuve a punto de hacerlo".

Telecinco

Estela no se arrepiente de nada del concurso, de hecho se lo repetía y se lo dejaba claro a Kiko. "Estala a jugando siempre a la ambigüedad, nunca ha sido clara del todo. Me da la sensación de que quiere retomar de nuevo toda esa relación ta idílica que teníamos aquí", decía Kiko. "Lo que no voy a hacer ser yo siempre el valiente que va de frente. Que de alguien un paso al frente y diga lo que ocurre". El concursante y colaborador de 'MyHyV' queda claro que de quién está enamorado es de Sofía y que tiene mucho miedo a perderla.