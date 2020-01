A pesar de que la vida le sonríe en algunos aspectos a Adara Molinero, la ganadora de 'GH VIP 7' no está contenta estos días, y lo ha demostrado en sus redes sociales. La mallorquina había recibido la promesa en la última gala de 'El tiempo del descuento' de que, tras recibir una carta de amor de su amante -Gianmarco Onestini- directa y calentita desde la Casa, ella tendría la oportunidad de responderle con otra misiva. Durante aquella gala, Adara tuvo tiempo de expresarle sus sentimientos, pero ahora se ha enterado... ¡de que la carta aún no ha llegado a Guadalix de la Sierra!

Adara Molinero Instagram

Muy "mosqueada", Adara torcía el gesto en sus Instagram Stories mostraba su malestar: "¿Cómo que la carta no llega para hoy...? ¿CÓMO QUE NO LLEGA HOY? No, no, no... basta, ¡basta!", decía en sus Stories antes de mostrarle su mosqueo a un supuesto súper... desde la puerta de su portal: "Súper, abre. No tiene gracia ya. Se la entrego yo. ¡Súper!", gritaba desesperada mientras tocaba la puerta como si fuera la del Confesionario. ¡Está loca! 😂

Adara Molinero Instagram

Gianmarco, deseando ver a Adara

El italiano está esperando como agua de mayo la respuesta de su amada, y es que, aunque no sepa que va a recibir la carta, él aún tiene la esperanza de que ella se ponga en contacto con él. Ya demostró que va por la Casa como alma en pena echando de menos a su amada, y la cosa parece que va viento en popa: el le dijo "te amo" en su carta, mientras que la mallorquina ya ha dicho que le va a esperar fuera para ver que pasa con su relación. ¡Ay, nos encanta que al final triunfe el amor!