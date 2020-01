Si hay algo que no se le puede negar a Omar Montes son dos cosas: su olfato para los 'hits' musicales y su fidelidad a su estilo, y es que el cantante fue uno de los más llamativos en el desfile de Agatha Ruiz de la Prada, que quiso contar con él entre otras estrellas de la televisión. Sin embargo, no todo fue juerga y cachondeo: el artista ha resultado ser un 'troll' de campeonato ya que, si hace unos días nos contaba "emocionado" que estaba trabajando con la firma deportiva Nike en una colección... ¡ahora ha resultado que es todo mentira!

Tenor

Ha sido la revista Cuore la que ha recibido el chivatazo de que al final no habrá colaboración, que incluso le había puesto el nombre de 'Illuminati Collection': "No sé cómo no os dais cuenta cuando se inventa las cosas", les ha contado una amiga del cantante. Vamos, que el gozo de todos sus fans, en un pozo: parecía que el cantante lo iba a petar aún más... ¡y resulta que era todo una broma! Pero igual el cachondeo le sale caro: quizá cuanto tenga algo importante que contarnos, lo mismo ya no le creemos...

El más llamativo de la pasarela

A pesar de esto, Omar posó con su mejor sonrisa para las cámaras en el desfile de la diseñadora madrileña: con un modelito más digno de Aless Gibaja que de él (que también estuvo por allí, por cierto, porque no se pierde una), Omar iba henchido de alegría, y no es para menos: estaba rodeado de la 'crème de la crème', como Tini Stoessel, Cósima Ramírez, Mila Ximénez (que colaboró con Ágatha para hacer esta colección) o la plana mayor de las Campos: María Teresa, Terelu y Alejandra Rubio, que incluso desfiló.

Gtres

Gtres

Gtres