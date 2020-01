Justin Bieber está encantado con su cuerpo y con sus tatuajes. No es la primera vez que el cantante presume de ellos en plena calle y demuestra asi, lo mucho que se cuida, aunque en esta ocasión, con una compañía muy especial: Su perro. Ya es imposible contar la cantidad de tatuajes que tiene el intérprete de 'Never say never' y poco espacio le queda ya para seguir haciéndose. Lo que ha dejado claro es que le encanta mostrarlos y si es dando el cante, mejor. Además, no solo lo hace con sus tatuajes, también lo hace con su estilo, con el que no nos para de sorprender cada día más.

GTRES

Parece que a su perrito no le gusta hacer deporte tanto como a él y es por eso que ha tenido que salir a por él para que le acompañe en sus entrenamientos, aunque se ha resistido un poco. Más tarde, el cantante se ha asomado a la calle y ahí es donde hemos podido ver cómo avanza su aspecto físico.

GTRES

Justin Bieber acaba de estrenar el documental sobre su vida 'Season', que tendrá episodios muy cortos, de alrededor de unos diez minutos cada uno y ya está al completo en Youtube Premium. Para los que utilizan el servicio básico gratuito de Youtube, tendrán un nuevo capítulo todos los lunes a las seis de la tarde.

GTRES

El documental hablará también sobre los episodios más duros de la vida del cantante aunque también de los más buenos. Lo que está claro es que el cantante está ahora en un muy buen momento de su vida y, desde que se casó con Hailey Baldwin, es rara la vez que no le veamos sonreír.