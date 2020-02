View this post on Instagram

Ha llegado el día. Llena de nervios e inseguridades, aún buscando mi modo pero con mucha ilusión. Espero no decepcionaros y que sigáis acompañándonos como lo habéis hecho durante estos once años. Por mi parte prometo aprender cada día, escucharos, entreteneros y sobre todo conseguir cada día que este programa como diría mi amiga y admirada @tmoreno73 “sea un programa de verdad y sobre todo de amor” Empezamos! 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜 #nagorerobles #myhyv #dragongirl