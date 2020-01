La vida de Isa Pantoja ha cambiado mucho en sólo un año. Su entrada en la Casa de GH VIP no sólo supuso un revulsivo para su cuenta bancaria, sino también para su corazón: allí encontró a Asraf Beno, con el que inició una relación que acaba de cumplir su primer aniversario... pero esa relación le ha llevado por unos derroteros muy distintos a los que acostumbraba antes: adiós a las fiestas hasta las tantas, adiós amigos de siempre e, incluso, adiós a familiares. Así lo ha confirmado su ex amiga Amor Romeira, que confirma que no tienen relación por culpa de Asraf.

"Ya no tengo ningún tipo de relación con Isa P. Como ya he dicho, es la única vez que está separada de su entorno de amistades y su entorno familiar. Ahora su vida es sólo Asraf. De hecho, a mí me apartó de su vida él, porque yo no acepté ciertos comportamientos delante de mí. Y como eso no gustó...", dejó claro Amor.

Asegura que con Kiko Rivera sí se habla, e incluso le ha dicho algo que le ha calado hondo: "Lo que él me dice, y le dice a todo su entorno, incluida su madre, es que la única amiga de verdad que ha tenido Isa he sido yo, porque siempre la he apoyado y le he dado consejos maravillosos... pero ella es una niña que no hace caso, y ahora su vida es Asraf, la representante de Asraf y su representante. No tiene otra vida, y a mí me da mucha pena, porque es muy buena y muy vulnerable", aseguraba, antes de dejar caer que Isabel Pantoja podría no tener más y mejor relación con su hija porque él está en medio: "A la madre sí le he dicho muchas cosas, para que sepa que su hija no está en buenas manos... y se ha quedado preocupada".