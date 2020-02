La cantante y compositora británica no deja indiferente a nadie con el careto que se gasta en uno de sus últimos actos públicos.

Lo sabemos. Nuestro recopilatorio de 'horrores' es uno de los momentos más esperados de la semana. Pues no desesperes porque, el gran día, ha llegado. Y esta vez nos hemos esmerado en encontrar los mejores momentos 'tierra trágame' de las celebrities del momento. Aunque hemos tenido nuestras dudas, el gesto de Lilly Allen se ha llevado el número 1 de nuestro ranking de los horrores de la semana. A La cantante y compositora británica se le quedó este careto cuando alguien le hizo un comentario que pareció no entender. Pero no ha sido la única. Sarah Jessica Parker, Chiarra Ferragni, Naomi Campbell o Rihanna tampoco han acertado con sus gestos. ¿Quieres verlo?



Sarah Jessica Parker y Chiara Ferragni, duelo en el 'front row'

La cara que puso Sarah Jessica Parker cuando vio que Chiara Ferragni se sentaba junto a ella en la presentación de la nueva colección de Intimissimi en Verona, fue todo un poema.

Naomi Campbell por partida doble

Sacarte una foto con una imagen de ti misma detrás... Esto eleva el nivel de egocentrismo de la top Naomi Campbell a la máxima potencia. Fijo que la publicó en Instagram y también le dio un ‘like’...



Lilly Allen y su "pero qué me estás contando"

La cara de la compositora, presentadora y cantante británica Lily Allen es de ‘compro vocal y resuelvo’. Todo indica que le estaban hablando en un idioma que no entendía.



Tyler, 'The Creator' encuentra en Rihanna su mejor bastón

¿Por qué se tuvo que apoyar en Rihanna el rapero Tyler, 'The Creator'? a) Estaba empanado y pilló a Riri por banda. b) Se tomó un agua con misterio y le estaba subiendo en ese momento el misterio. c) Un poquito de las dos cosas.