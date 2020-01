Jordi Évole pasaba por 'El Hormiguero' para hablar sobre su nuevo programa tras Salvados. El periodista habló de 'Lo de Évole', que llegará a nuestras pantallas el próximo domingo 2 de febrero en La Sexta. En su charla tuvo tiempo para lanzar un par de dardos a Santiago Abascal y Albert Rivera. Además, reconoció un desastroso intento de robo con apenas 18 años. La noche comenzaba con varias menciones a la situación política actual. En concreto, el invitado tuvo un par de recuerdos para Albert Rivera, del que pidió que "Dios le tenga en su gloria" y también de Santiago Abascal. Sobre el líder de VOX, preguntó al presentador valenciano si llegó al programa montado a caballo.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos contaba una anécdota sobre un amigo y al periodista le entraba un ataque de risa. No podía parar de reírse, lo que le provocó un mareo y se apoyó en la mesa para que no fuera a peor. El presentador, quitándole hierro al asunto, puesto que sabe que tiene una enfermedad le decía: "A ver si te vas a desmayar". Como veía que no era capaz de reaccionar, Pablo se puso algo nervioso y se lo tomo más enserio: "No, es que tiene una enfermedad. Cuidado, poca broma".

"Sí, sí, me ha dado. Me ha dado un poquito", le decía el periodista. Jordi explicaba que de no medicarse, se hubiera desmayado, pero que ahora tiene medicación y la enfermedad está controlado por los mejores profesionales. Jordi sufre una enfermedad que si hace grandes esfuerzos corporales como reír o llorar, sus músculos sufren una debilidad repentina. Todo quedó en un susto.