Christofer está pasando su peor momento debido a la infidelidad de su novia en 'La isla de las tentaciones'. El programa le pone al concursante muchos vídeos y él, aún pasándolo realmente mal, confiesa que estaba dispuesto a continuar con su novia y esperaba que ella sienta algún arrepentimiento por lo sucedido en el programa. "Por mucho que duela el golpe, lo acabas encajando... Yo la sigo queriendo, es el amor de mi vida y de la noche a la mañana se me ha caído. A lo mejor puedo perdonarla", confesaba el concursante.

"No me afecta su dolor, no lo veo sincero. Creo que no estaba tan enamorada como ella se pensaba o me decía. Se va a dar un golpe muy duro. Él no la va a querer como yo", ha dejado claro. "Estoy tan decepcionado... Al fin y al cabo uno deja de llorar. Ese chico no la va a querer como la he querido yo. No la va a cuidar como la he cuidado yo... Ella sabrá. Sé que el día de mañana se dará cuenta, pero yo no voy a estar", comentó asegurando que si la tuviese delante ni la miraría: "Es una persona que ya ha acabado en mi vida".

Fani y Rubén tuvieron una disputa después de que ella viera a Christofer muy afectado en una de las hogueras. El soltero decidió dejar sola a la concursante para no agobiarla, algo que ella le recriminó a la mañana siguiente: "Tú y yo hemos estado aquí liados, ¿no? Pues ayer tu apoyo era el que más necesitaba y no lo recibí". Finalmente, la nueva pareja se arregló y siguen con la pasión en la isla.