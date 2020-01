Susana, muy enfadada con Gonzalo Montoya.

Gonzalo está muy a gusto con Katherina en el concurso.

La relación de Gonzalo Montoya y Susana Molina no pasa su mejor momento en 'La isla de las tentaciones'. Y es que la ganadora de 'GH 14' ha podido ver algunas imágenes de lo bien que se lo estaba pasando su chico entre las solteras. Y lo que más le ha molestado son los comentarios que soltaba por esa boquita su pareja. No sabemos si los tortolitos saldrán juntos del programa, pero lo que es seguro es que el mosqueo de la murciana va para largo. Además, la relación de Gonzalo y Katherina, soltera con la que el andaluz mantiene un tonteo especial, sigue viento en popa.

Telecinco

“Qué asco. Gonzalo no se está poniendo en mi lugar en ningún momento. No le reconozco. Me siento traicionada. No es coherente con como yo le conozco”, dijo Susana. “Tengo una mezcla entre asco, rabia, y enfado ahora mismo. Tengo mucho asco ahora mismo. Sinceramente, pensaba que no iba a hacer esos comentarios. Estoy viendo una cara de él que no me gusta nada, y sabe que si hace esos comentarios lo voy a pasar mal", añadió.

Telecinco

Tan mal le han sentado los comentarios del andaluz que está dispuesta a dejar la relación por ello. “Si es así, lo mejor que me puede pasar es que se vaya con ella. No quiero eso en mi vida. Solo habla de culos y tetas. Si esa persona es así no le quiero en mi vida. Es un cromañón”, concluyó, visiblemente cabreada.