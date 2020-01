Fiama está muy ilusionada con Joy.

Álex confía en el amor que su chica siente por él.

'La isla de las tentaciones' está que arde. Tras reencontrarse la semana pasada en la hoguera de confrontación, Fiama y Álex parecía que habían solucionado todas sus dudas. Los dos aseguraban estar muy enamorados y confiaban en su relación. No obstante, a la canaria se le olvidó nada más llegar a la villa y verse las caras de nuevo con Joy, su soltero favorito en el programa. Y es que la ex tronista ha podido disfrutar de una velada nocturna muy divertida haciendo ejercicio con el uruguayo. No sabemos cómo le sentarán estas imágenes a Álex, pero seguro que mucha gracia no le hacen.

Y es que Joy y la futura mujer de Álex han pasado su primera noche juntos muy abrazaditos. "Tengo mucha suerte de tener a Joy porque con él me puedo abrir de verdad, me hace sentir bien, me respeta y nunca patina", confesó la canaria, muy ilusionada. "Esta noche Fiama y yo dormimos juntos, para mí fue una noche increíble, fue el mejor momento que he pasado aquí. En plan romántico, no to que tiene una conexión intensa conmigo y a mí me encanta eso", explicó Joy.

Además, en la última gala del reality, Fiama ha tenido la oportunidad de mandar un mensaje a su chico. Sin embargo, optó por no hacerlo. "Nos vimos hace muy poco y creo que no es necesario que le envíe un mensaje ahora. Debe confiar y estar seguro de lo que siento por él", confirmó la ex pretendienta de 'MYHYV'.